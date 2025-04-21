إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والشواطئ في البحيرة احتفالا بشم النسيم... صور

شهدت الحدائق والمتنزهات بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، أقبال كبير من المواطنين للاحتفال بشم النسيم وسط فرحة وبهجة عارمة.

وتوافد الأهالي علي فرع نهر النيل برشيد، لركوب المراكب النيلية والاحتفال بشم النسيم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على إستمرار درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، وذلك خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال تلك المناسبة.

وأشارت محافظ البحيرة، الي أن المحافظة تشهد حالة من الاستقرار والهدوء، وسط توافد المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ لقضاء أوقات ممتعة وآمنة احتفالًا بأعياد الربيع.

وأعلنت محافظ البحيرة عن تعزيز التواجد الطبي بكافة مناطق التجمعات الجماهيرية، مع تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها، وبالإضافة إلى متابعة استمرار العمل بجميع المواقف، والتأكد من توافر وسائل النقل المختلفة وانتظام حركة السير بها، مع التشديد على الالتزام بالتعريفة المقررة، وتكثيف الحملات المرورية لضمان عدم حدوث أي تزاحم أو تكدسات، بما يساهم في تيسير حركة المواطنين خلال الاحتفالات.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على تفعيل الربط الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن، وذلك على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، ضمن خطة شاملة تشمل الجوانب الأمنية والصحية والتموينية والمرورية.

شهدت الحدائق والمتنزهات بمحافظة البحيرة، أقبال كبير من المواطنين للاحتفال بشم النسيم وسط فرحة وبهجة عارمة.

استعدادات صحة البحيرة لشم النسيم

صرح الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى داخل كافة المنشآت الطبية بالمحافظة ، طبقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أن تم زيادة أعداد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاتة، بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لإستقبال أى حالات مرضية ، وذلك تزامنا مع الإحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

حملات مكثفة

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أى أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين

