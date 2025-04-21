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الإثنين 21 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عامل في تهريب كمية من مخدر الحشيش عبر مطار القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة النزهة بحبس عامل بتهمة محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل عبوات ميكب آب بمطار القاهرة الدولي 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية من الإدارة العامه لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي مفادها اعتزام راكب تهريب ممنوعات حال وجوده بمطار القاهرة

تهريب مواد مخدرة

بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عبوات مكياج تم تفريغها من محتوياتها ووضع مكانها مخدر الحشيش للهروب من قوات الامن معتقدا انها سيفلت من التفتيش

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب واحالته الي النيابة للتحقيق

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