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الإثنين 21 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تنسيقية شباب الأحزاب تنعى البابا فرنسيس

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نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والدعوة للسلام والمحبة.

رمز للتسامح

لقد كان البابا فرنسيس رمزًا عالميا للتسامح والحوار بين الأديان، وصوتًا للإنسانية، ومدافعًا عن القيم النبيلة حول العالم.

قيمة ستظل خالدة

وإذ تتقدم التنسيقية بخالص التعازي إلى الكنيسة الكاثوليكية، وإلى شعوب العالم كافة، فإنها تؤكد على تقديرها الكبير لما مثله من قيم ستظل خالدة في وجدان البشرية.

واختتمت بيانها: رحم الله الفقيد، وألهم العالم مواصلة طريقه في نشر الخير والمحبة و السلام.

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