ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 21038 طن قمح

شون وصوامع المنيا
شون وصوامع المنيا تستقبل 21038 طن قمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت محافظة المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 21038 طناً و832 كيلوجراماً من محصول القمح، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعاً لاستلام المحصول موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

شون وصوامع المنيا تستقبل 21038 طن قمح

ووجّه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المزارعين، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير خلال الموسم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية من مديرية التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عمليات التسليم من قبل المزارعين، مع المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بأعمال التوريد بكل موقع، لضمان تحقيق المستهدف.

344ccc16-cc81-46d7-9a2f-954e1d4cb87e
344ccc16-cc81-46d7-9a2f-954e1d4cb87e
a09b4743-a407-4f8f-97ef-79833e96b2e3
a09b4743-a407-4f8f-97ef-79833e96b2e3
صوامع المنيا شون وصوامع المنيا محصول القمح مديرية التموين موسم حصاد وكيل وزارة التموين بالمنيا وزارة التموين