التنسيقية في أسبوع.. انطلاق رابع جولات "بناء قدرات شباب الأحزاب" والمشاركة في جلسة حوارية عن أجندة المرأة والسلام والأمن ومناقشات الحساب الختامي

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث قدم مركز بناء الكوادر بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، رابع البرامج التدريبية المتكاملة لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، بتدريب أعضاء حزب "العدل"، وذلك في إطار استكمال برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

قضايا المرأة والسلام والأمن

كما شارك وفد من التنسيقية، في فعاليات الجلسة الختامية للحوار بين الأجيال حول قضايا المرأة والسلام والأمن، والتي نُظمت في إطار فعاليات ورشة العمل التي عقدها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع حكومة نيوزيلندا، تحت عنوان: "خمسة وعشرون عامًا على أجندة المرأة والسلام والأمن: دعوة لإحياء القيادة الإفريقية"، وذلك بناءً على دعوة من سفارة نيوزيلندا.

الحساب الختامي للموازنة العامة

فيما شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري مشاركة واسعة من أعضاء المجلس عن التنسيقية، في مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وتنوعت مواقف نواب التنسيقية ما بين الموافقة على الحساب الختامي والرفض، وأبدى كل منهم ملاحظاته على الحساب الختامي سواء من حيث الإيجابيات أو السلبيات، وطرحوا رؤى وتوصيات لتلافي السلبيات وعدم تكرارها.

ويأتي هذا التنوع انعكاسا لحالة الحوار والاختلاف في الرأي داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول القضايا المختلفة، باعتبارها منصة تجمع مختلف التوجهات السياسية والأيديولوجيات وتضم 27 حزبا سياسيا ومستقلين.

وفي سياق آخر، شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كمتحدث في فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى الإقليمي الأفريقي للتنمية المستدامة (ARFSD-11)، والذي استضافته العاصمة الأوغندية كمبالا، تحت شعار: “تعزيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي من خلال حلول مستدامة وشاملة قائمة على العلم والأدلة لأجندة 2030 وأجندة 2063”.

وخلال الأسبوع الماضي أيضًا، تفقد وفد من التنسيقية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مشروع «الفلك» بقرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات، والذي يعد أول وأكبر مشروع لرعاية أبطال متلازمة داون في مصر.

واستمع وفد التنسيقية لشرح توضيحي من الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها عن المشروع والذي يعد أحد المشروعات المجتمعية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، وتم إطلاقه في ضوء دراسة علمية متطورة، لخدمة شريحة هامة من ذوي القدرات العقلية الخاصة، وتحديدًا أبطال «متلازمة داون».