البيت الأبيض: لم تتم مشاركة أي معلومات سرية في محادثات سيجنال

أعلن البيت الأبيض، أنه لم تتم مشاركة أي معلومات سرية في محادثات سيجنال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب يدعم وزير الدفاع بيت هيجسيث.

هذا ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الجدل الدائر بشأن ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"فضيحة سيغنال" بأنه "مسألة منتهية"، مؤكدة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعامل مع الحادث على أنه طُوي تمامًا، رغم استمرار الجدل والانتقادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقالت ليفيت، في تصريحات للصحفيين، الإثنين، إن الإدارة لا تزال تثق في مستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي واجه انتقادات واسعة بعد أن أُدرج، على ما يبدو، رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" جيفري غولدبرغ ضمن مجموعة مراسلات خاصة على تطبيق "سيغنال"، ناقش فيها كبار المسؤولين خطة قصف وشيكة على مواقع الحوثيين في اليمن.