"الدفاع الروسية": مقتل 50 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، مقتل 50 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه على مدار الـ24 ساعة الماضية، واصلت وحدات من القوات الروسية في مقاطعة كورسك الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية في 19 أبريل، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت عليها سابقًا، موضحة أنه ابتداءً من يوم 21 أبريل واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

وأضافت أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بعد انتهاء وقف إطلاق النار بلغت نحو 50 عسكريًا، بالإضافة إلى تدمير مركبة قتالية للمشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وثلاث قطع مدفعية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 4900 انتهاك من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح.