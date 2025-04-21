ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الدفاع الروسية": مقتل 50 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك خلال 24 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، مقتل 50 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح.


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه على مدار الـ24 ساعة الماضية، واصلت وحدات من القوات الروسية في مقاطعة كورسك الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية في 19 أبريل، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت عليها سابقًا، موضحة أنه ابتداءً من يوم 21 أبريل واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وأضافت أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بعد انتهاء وقف إطلاق النار بلغت نحو 50 عسكريًا، بالإضافة إلى تدمير مركبة قتالية للمشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وثلاث قطع مدفعية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 4900 انتهاك من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح.

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا محور كورسك هدنة عيد الفصح