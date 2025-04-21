محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مستشفى جمصة للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة طبية ورعاية لائقة للمرضى والمترددين، مؤكدا على دعمه المتواصل لتوفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية للمستشفى.

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة ويشيد بمستوى النظافة وأداء الأطقم الطبية:

وأثنى محافظ الدقهلية على مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الأطقم الطبية والتمريض، وأوصى بالالتزام باستمرار ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم.

وأكد محافظ الدقهلية على وجود جهاز أشعة مقطعية جديد على أعلى مستوى يعمل بالمستشفى لأول مرة ليمثل إضافة لأدوات عمل المستشفى ويوفر خدمة طبية لم تكن موجودة لتبدأ مع أول أيام العام الجديد لتخفيف العبء عن المواطنين والمترددين على المستشفى.

انشاء غرفة عناية مركزة وحضانة للحديثي الولادة بمستشفى جمصة:

كما أكد محافظ الدقهلية أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء غرفة العناية المركزة العامة، وانشاء العناية المركزة والحضانة للأطفال، وأكد أنها تتم في إطار خطة لتطوير واستحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفى وزيادة الخدمات الطبية فيها والاهتمام بالمرضى وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لهم.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض وتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، وأكد على توفير الرعاية والعناية بالمرضى والمترددين.

محافظ الدقهلية: الحكومة حريصة على تقديم خدمات طبية للمواطنين بالمجان:

وقال مرزوق، أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات.

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