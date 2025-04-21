استعدادات مكثفة لاستقبال بطولة العالم العسكرية للفروسية "مصر 2025"

تتواصل في الفترة الحالية الاستعدادات لاستقبال بطولة العالم العسكرية للفروسية والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي فروسية القوات المسلحة بالقيادة الإستراتيجية ( كيان سيتى ) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة وجهود كبيرة من جهاز الرياضة بالقوات المسلحة من أجل التجهيز لاستقبال البطولة العالمية، التي تأتي في إطار جهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الرياضية والمشاركة فى استضافة كبرى البطولات الرياضية على أرض مصر.

المجلس الدولي للرياضة العسكرية يزور مصر

وكان وفد من المجلس الدولي للرياضة العسكرية قد زار مصر من أجل متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة، حيث أشاد الوفد بما شاهده خلال الزيارة من صروح رياضية متكاملة تم تصميمها وفقاً لأسس ومعايير علمية تضاهي أحدث المنظومات الرياضية في العالم.

وأكد الوفد الدولي أن بطولة العالم العسكرية للفروسية "مصر 2025" ستكون نسخة فريدة في النواحي التنافسية والفنية إنعكاساً لما لمسوه من تخطيط متميز للبطولة وإجراءات تنظيمية على أرقى مستوى لإظهار البطولة بالمظهر المشرف.