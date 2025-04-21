موسم حصاد القمح| تعرف على أهم أحكام زكاة المحاصيل والحبوب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، إن العلماء أجمعوا أن القمح؛ من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.

نصاب الزكاة

ويقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.

وأكد المركز، أن مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ».

وكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.

كيف يتم حساب الزكاة؟

وأشار إلى أنه، لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.

ويعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وأنت الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.

كما أوضح أن الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.

بدء حصاد القمح

وكانت محافظات الجمهورية، قد أنهت استعدادها لانطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2025، الذى بدأ يوم 15 أبريل الجارى، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وبدء حصاد القمح وسط إقبال كبير من المزارعين على الشون والصوامع والهناجر المختلفة فى جميع المحافظات، وسط مؤشرات تبشر بـ«موسم استثنائى» من حيث معدل الإنتاج لكل فدان، وحجم الحبة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة نقاوة المحصول، بالإضافة إلى الكميات المستهدف توريدها.