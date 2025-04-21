وكيل "التموين" فى جولات على المخابز البلدية لمتابعة سير العمل بأعياد الربيع

قام المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية اليوم الإثنين، يرافقه جمال عمار وكيل المديرية بجولات على المخابز البلدية بنطاق المحافظة، للتأكد من انضباط العمل وانتاج الخبز البلدى المدعم بالوزن و المواصفات التى حددتها الوزارة. والتأكد من حصول المواطنين على مستحقاتهم من الخبز المدعم من خلال البطاقات التموبنية بدون ازدحام او تكدس.

وحرص المهندس السيد حرز الله على تهنئة المواطنين بأعياد الربيع والتحدث معهم و استبيان الاراء حول جودة الخبز البلدى التى تنتجه المخابز البلدية بالاسكندرية.

كما شدد على أصحاب المخابز بالالتزام التام بالاوزان و المواصفات و حسن معاملة المواطنين و العمل على عدم وجود ازدحام أثناء حصول المواطنين على الخبز، ومازالت المتابعات مستمرة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، وعلى تعليمات معالى الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية اثناء اجازات أعياد الربيع.