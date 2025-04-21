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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في القدس تُعزّي بوفاة قداسة البابا فرنسيس

ارشيف
ارشيف
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قدّم  المطران مار انتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في القدس،  في رسالة محملة بالحزن العميق والتضامن الأخوي، تعازيه الحارة إلى الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، البطريرك اللاتيني في القدس، وإلى الكنيسة الكاثوليكية جمعاء، بوفاة قداسة البابا فرنسيس.

وقال المطران يعقوب في رسالته: “ببالغ الحزن والتضامن الروحي نتقدم بأحرّ التعازي بوفاة قداسة البابا فرنسيس، الراعي الأمين الذي خدم الرب وكنيسته بتواضعٍ وحكمةٍ ورحمةٍ لا حدود لها”.

وأضاف أن البابا الراحل كان مثالاً في المحبة والتواضع، و”سار بخطى المسيح، جاعلاً من الإنجيل نبراساً يضيء دروب الرحمة والمحبة والعدل”، مشيداً بانفتاحه على الفقراء والمحتاجين، وروحه الساعية إلى الوحدة والمصالحة بين الشعوب.

البابا فرنسيس ارث مثمر 

وأكد  أن إرث البابا فرنسيس سيبقى مناراً للأجيال القادمة، بما يحمله من روح الإنجيل وروح القديس فرنسيس الأسيزي، وقال: “نسأل الله تعالى أن يواسيكم بقربه الإلهي في هذا البلاء، وأن يملأ قلوبكم رجاءً وثقةً بوعد القيامة الأبدية".

واختتم المطران يعقوب رسالته بتقديم العزاء باسمه واسم الكهنة والمؤمنين والمؤسسات التابعة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الأرض المقدسة، سائلاً الله أن يمنح روح قداسة البابا فرنسيس الراحة الأبدية في حضن الراعي الصالح.

فرنسيس البابا فاتيكان