الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر السنوي السابع للبحوث الطلابية والإبداع بجامعة قناة السويس

شهدت جامعة قناة السويس برعاية ومتابعة الدكتور ناصر سعيد مندور، الاجتماع التحضيري الثاني للجنة العليا للمؤتمر، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه من مهام اللجان المختلفة، ووضع الترتيبات النهائية لهذا الحدث العلمي الهام.

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانعقاد المؤتمر السنوي السابع للبحوث الطلابية والإبداع والمقرر عقده في السادس من مايو 2025، تحت شعار "آفاق مستقبلية لبناء واقع مستدام قائم على العلم والمعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي".

حضور كبير

وترأس الاجتماع الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، وبمشاركة الدكتور محمد أحمد يس، نائب رئيس المؤتمر ومدير مركز الدعم الأكاديمي للطلاب، والدكتورة مروة إبراهيم سعد الدين مقررة المؤتمر، والدكتور باسم عبد الغني أحمد عبد الغني منسق المؤتمر.

تعزيز دور الجامعة

هذا وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن هذا المؤتمر يأتي تعزيزًا لدور الجامعة في دعم البحث العلمي والإبداع الطلابي، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه من قبل اللجان يُبشر بتنظيم احترافي يليق بمكانة جامعة قناة السويس.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد أحمد يس بالجهود المبذولة والتعاون المثمر بين اللجان المختلفة، مؤكدًا أن مشاركة الطلاب من كليات الجامعة وجامعات التحالف ستُشكل دفعة قوية نحو التميز والابتكار.

اختيار المتحدثين

خلال الاجتماع، تم استعراض المهام المنجزة من قِبل اللجان المختلفة، حيث قطعت كل لجنة شوطًا كبيرًا نحو الإعداد والتنظيم وفقًا لخطة المؤتمر المعتمدة من اللجنة العليا، التي تختص بإقرار الأهداف والمحاور، واختيار المتحدثين، والتنسيق بين أعمال اللجان، وتلقي تقارير التقدم.

اللجنة التحضيرية عملت على إعداد جدول الأعمال وتحديد مكان وزمان المؤتمر، ووضع تصور للميزانية، واقتراح تشكيل باقي اللجان ومتابعة أعمالها، في ظل مشاركة واسعة من طلاب الجامعة وجامعات التحالف في مختلف مجالات العلوم الأساسية، والطبية، والهندسية، والإنسانية.

كما أنجزت لجنة الاستلام والمراجعة، مراحل متقدمة من تصنيف وفحص البحوث العلمية، ومراجعة الملخصات، واقترحت عناصر تقييم البحوث والملصقات العلمية، كما بدأت في ترشيح المحكمين بحسب التخصصات الدقيقة، وتواصلت مع مقدمي الأبحاث خلال مراحل التحكيم.

ومن جانبها شرعت لجنة المتابعة والتوصيات في وضع آليات الإشراف على قاعات المناقشة خلال المؤتمر، كما ستعمل على تلقي نتائج التحكيم وترتيب المراكز، تمهيدًا لإعداد وثيقة التوصيات النهائية للمؤتمر.

وبدأت لجان تقييم الأبحاث بالفعل في تقييم الأبحاث المقدمة من مختلف القطاعات: الطبي، والعلوم الأساسية، والهندسية، والإنسانية، إضافة إلى لجنة تقييم الابتكارات.

وقامت لجنة الاستقبال والمراسم بتحديد قائمة المدعوين من مؤسسات وأفراد، وأعدت الدعوات الرسمية والمخاطبات للكليات، كما وضعت خطة متكاملة لتنظيم الاستقبال والحفاظ على النظام داخل القاعات، بالإضافة إلى تحضير حفل الختام.

كما أنجزت لجنة المطبوعات تصميم المطويات واللافتات التعريفية، وبدأت إعداد كتيب ملخصات الأبحاث، والشهادات التقديرية لأصحاب المراكز الأولى.

وأطلقت لجنة الدعاية والإعلان الإعلانات الأولى والثانية داخل الجامعة والجهات الخارجية، كما أنشأت موقعًا إلكترونيًا شاملاً يتضمن شروط المؤتمر وتعليمات رفع الملخصات، إلى جانب عدّ تنازلي على الموقع الرسمي للجامعة، وتعمل على إعداد فيلم وثائقي شامل عن المؤتمر وفعالياته بالكليات.

وقد تولت لجنة الإعلام والبث المباشر توثيق فعاليات التحضير والمتابعة الإعلامية المباشرة أثناء الحدث لضمان تغطية شاملة.

ووضعت اللجنة المالية تصورًا مبدئيًا لميزانية المؤتمر بالتنسيق مع برنامج الفعاليات، وبدأت في حصر مصادر التمويل الممكنة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال المهام المتبقية وفقًا للجدول الزمني المحدد، لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه في استشراف مستقبل مستدام قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي.