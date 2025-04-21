رئيس جامعة أسيوط يهنئ شوكت صابر لفوزه بعضوية لجنة الكرة الطائرة الشاطئية بالاتحاد العربي

وجَّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، خالص التهاني والتمنيات بالتوفيق إلى شوكت صابر، أمين عام الجامعة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بمناسبة اختياره عضواً بلجنة الكرة الطائرة الشاطئية بالاتحاد العربي للكرة الطائرة، معرباً عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يُعد امتداداً لمسيرة مشرفة في خدمة الرياضة على المستويين المحلي والعربي.

خبرة رياضية

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاختيار يعكس ما يتمتع به الأستاذ شوكت صابر من كفاءة وخبرة رياضية، ويُعد تكريماً مستحقاً لمسيرته الطويلة في العمل الرياضي.

وتُعد لجنة الكرة الطائرة الشاطئية بالاتحاد العربي من اللجان الفاعلة التي تضطلع بمهام تطوير اللعبة على الصعيد العربي، من خلال تنظيم البطولات ووضع اللوائح والمعايير الفنية، إلى جانب برامج إعداد الكوادر الفنية والتحكيمية، والعمل على تعزيز التمثيل العربي في البطولات الإقليمية والدولية.

الدوله تهتم بالقطاع الرياضي

وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور أحمد المنشاوي ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بالقطاع الرياضي، مشيداً بالدعم المستمر من القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يدخر جهداً في تطوير البنية التحتية الرياضية والاستثمار في الكوادر الوطنية. وأكد أن هذا الاهتمام يعكس إيمان الدولة بدور الرياضة في بناء الإنسان، وتعزيز الهوية والانتماء الوطني، إلى جانب دورها في تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولي.