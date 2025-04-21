حماس: تصريحات حكومة الاحتلال بفرض السيادة على الضفة الغربية امتدادا لسياسات الاستيطان

أكدت حركة حماس، أنّ تصريحات وزراء حكومة الاحتلال بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل امتدادا لسياسات الاستيطان العدوانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت حماس، أنّ التصريحات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «هذه التصريحات التي تعكس العقلية الاستعمارية والفاشية المتحكمة في منظومة الاحتلال، وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها أمام مسئولية التحرك الفوري، لمحاسبة الاحتلال ووقف سياساته التوسعية الإجرامية بحق شعب فلسطين وأرضه ومقدساته».

وأضافت: «إننا في حركة حماس ندعو جماهير شعبنا الصابر المرابط إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها، ومواصلة الانتفاضة والاشتباك مع جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حتى كسر إرادة المحتل وقادته الفاشيين، وإفشال مخططاتهم التهويدية».