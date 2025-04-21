أمير رمزي ناعيا بابا الفاتيكان: قدم صورة المسيح في كل مكان

نعى المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وجاء ذلك في بيان نشر له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

وجاء نص بيانه كالأتي:

خالص عزائي في وفاة البابا فرنسيس

هذا العملاق البسيط … محب الفقراء ومتواضع لم يتأخر يوماً في صنع السلام بالعالم… لم انسي صورته في الأخبار عندما سجد أمام سلفاكير وقادة السودان وهو يترجاهم بإيقاف الحرب ..قدم صوره المسيح في كل مكان.

شخص فريد في عطاءه وقد اختاره الله في يوم انتقاله في عيد القيامة حبًا وتكريماً له

وفاة البابا

أعلن الفاتيكان، صباح اليوم، وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر يناهز 88 عاما وجاء الإعلان الرسمي بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، حيث كان يخضع لمتابعة طبية دقيقة.

حداد رسمي لمدة تسعة أيام

أفاد المتحدث باسم الفاتيكان أن الحداد الرسمي سيستمر لمدة تسعة أيام متتالية، وفقاً للتقاليد الكنسية المعروفة باسم “نوفيمديال”.

وخلال هذه الفترة، ستُقام صلوات قداس يومية في كاتدرائية القديس بطرس إلى جانب مراسم خاصة لتكريم حياة البابا الراحل