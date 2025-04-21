7 تعليمات وزارية لرفع جاهزية المستشفيات خلال احتفالات شم النسيم بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، عن انطلاق حملة توعوية شاملة تحت شعار "روشتة ذهبية"، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

ندوات لتوعية المواطنين بالمخاطر الصحية

وأكدت الدكتورة ميرفت، وهي استشاري طب الطوارئ والإصابات، وطب المناطق الحارة، وأخصائي جودة الرعاية الصحية والسلامة المهنية، أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بالمخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول الفسيخ والأسماك المملحة والمدخنة، لما قد تسببه من مضاعفات خطيرة، خاصة للفئات الأكثر عرضة مثل مرضى القلب، وارتفاع ضغط الدم، والقصور الكلوي، والحوامل، وكبار السن، والأطفال.

وأوضحت أن تلك الأطعمة الشائعة في أعياد شم النسيم قد تؤدي إلى التهابات في المعدة، وصعوبات في الهضم مثل الغثيان، الإسهال، الانتفاخ، وضيق التنفس، فضلًا عن مخاطر التسمم الغذائي.

عشر نصائح لتجنب مخاطر الفسيخ والأسماك المملحة

شراء الأسماك من مصادر موثوقة والتأكد من سلامة تحضيرها لتفادي التسمم.

الاعتدال في الكميات المتناولة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة.

تجنب الفسيخ تمامًا والاقتصار على الرنجة خفيفة الملوحة بكميات قليلة للفئات الحساسة.

الإكثار من الخضروات الورقية والبصل والليمون والطحينة لمعادلة تأثير الأملاح.

شرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على الترطيب وتخفيف تركيز الأملاح.

تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بمشروبات دافئة مثل الشاي الأخضر والينسون.

تناول الطعام ببطء وتجنب الأكل في أوقات متأخرة من اليوم.

إدراج الفواكه والخضروات الغنية بالألياف ضمن النظام الغذائي.

ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة لتحسين الدورة الدموية.

سرعة التوجه لأقرب مستشفى أو مركز سموم في حال ظهور أعراض تسمم مثل جفاف الحلق، صعوبة البلع، ازدواج الرؤية، أو ضيق التنفس.

تعليمات وزارية لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة ميرفت السيد أنه بناءً على توجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات الأمانة بالإسكندرية، لتأمين احتفالات شم النسيم، مع التركيز على أقسام الطوارئ، الرعايات، الحضّانات، وبنوك الدم، استعدادًا لأي طارئ.

وشملت التعليمات الوزارية سبعة محاور رئيسية

تكثيف الحملات الرقابية والمرور المستمر من قبل فرق الإشراف واللجان الطبية، لمتابعة انتظام العمل وتقييم جودة الخدمات المقدمة.

تفعيل غرف الطوارئ داخل كل مستشفى، برئاسة مدير المستشفى، للعمل على مدار 24 ساعة واستقبال الحالات الحرجة.

ضمان توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاتها.

مراجعة مخزون الأكسجين، خزانات المياه، وصلاحية المولدات لضمان كفاءة التشغيل في الحالات الطارئة.

تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والتأكيد على النظافة العامة ومنع تراكم النفايات الخطرة.

تأجيل العمليات غير الطارئة لإفساح المجال أمام استقبال الحالات الطارئة والحوادث.

الالتزام بالبروتوكولات العلاجية الموحدة والمحدثة، خاصة في التعامل مع حالات التسمم الغذائي، وضمان توافر الأمصال الضرورية مثل مصل "البوتيليزم".

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية للمواطنين وضمان تقديم أفضل خدمة طبية خلال احتفالات أعياد الربيع.