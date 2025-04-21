جبال الملح تجذب المواطنين للاحتفال بشم النسيم في بورسعيد.. صور

شهدت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، تزمنًا مع مع عطلة شم النسيم.

جبال الملح تجذب المواطنين في بورسعيد

ويقضي مواطنون أوقاتهم في منطقة جبال الملح مابين التزحلق على الجبال والقاء حبيبات الملح على بعضهم البعض، والتقاط الصور التذكارية التي تظهر على أنها على جبال من الجليد في القطب الشمالي.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.

وأوضح أنه من فوائد الجلوس على الملح أنه يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي، كما أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا.

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