محافظ الدقهلية يتفقد شاطئ جمصة والممشى السياحي ويهنئ المواطنين بأعياد الربيع.. صور

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، ممشى كورنيش المنصورة بمنطقة توريل، و شاطئ وكورنيش مدينة جمصة والمتنزهات والحدائق العامة والميادين.

محافظ الدقهلية يشيد بالمستوى الجمالي بمدينة جمصة:

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمستوى الجمالي الذي وصلت إليه المدينة، مؤكدا أن الجهود ما زالت مستمرة في أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة وجعلها من المدن السياحية التي يرتادها المواطنون من مختلف محافظات مصر.

توجيه عاجل من محافظ الدقهلية لفرق الإنقاذ بمصيف جمصة:

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مدينة جمصة بمتابعة تواجد فرق الإنقاذ الشاطئية، وجاهزية غرفة الطوارئ لاستقبال أي شكاوي على مدار 24 ساعة، والعمل على توفير جميع أوجه الرعاية والراحة للمواطنين من أبناء جمصه وزوارها وضيوفها، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع الخدمات اللازمة.

وأكد محافظ الدقهلية، عن سعادته بتوافد أهالي وأبناء الدقهلية، على الحدائق العامة والمتنزهات والميادين احتفالا بشم النسيم وعيد الربيع، متمنيا للجميع قضاء أفضل الأوقات خلال إجازتهم، وأعرب عن تقديره لجهود الجهاز التنفيذي في بذل الجهود لتوفير الخدمات بمختلف أنواعها لاهالينا في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستمتاع بقضاء مناسبة سعيدة.

محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين ويوجه التهنئة بأعياد الربيع وشم النسيم:

وهنأ محافظ الدقهلية أهالي المحافظة بعيد القيامة وعيد شم النسيم، متمنيا للجميع قضاء أوقات تملؤها البهجة والسرور، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة التدابير اللازمة لقضاء المواطنين إجازاتهم وعيدهم بكل سهولة ويسر في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأكد أن ثقته كبيرة في جميع أبناء الدقهلية في الحفاظ على الممتلكات العامة والحدائق والمتنزهات فهي ملك لهم ولابنائهم للتنزه فيها وقتما شاؤوا.

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