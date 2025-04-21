وفاة بابا الفاتيكان.. طقوس نادرة وأحداث غامضة تبدأ بعد الرحيل

وفاة بابا الفاتيكان ليست مجرد حدث ديني أو سياسي عالمي، بل لحظة فارقة تبدأ بعدها سلسلة من الطقوس الغريبة والرمزية، التي لم تتغير منذ قرون. إليكم أبرز ما يحدث بعد وفاة البابا، كما لم ترَها من قبل:

أبرز ما يحدث بعد وفاة البابا فرنسيس

1. كسر الخاتم البابوي.. نهاية السلطة بمطرقة!

أول إجراء يتم بعد تأكيد الوفاة هو كسر “خاتم الصياد”، الرمز الرسمي لسلطة البابا. يُدمَّر الخاتم بمطرقة فضية أمام كبار المسؤولين في الفاتيكان، لضمان عدم استخدامه مرة أخرى، في مشهد رمزي يمثل نهاية حقبته رسميًا.

2. حالة “Sede Vacante”: الفاتيكان بلا قائد

بمجرد وفاة البابا، تُعلن الكنيسة الكاثوليكية حالة Sede Vacante أي “المقعد البابوي شاغر”. في هذه المرحلة، تُعلّق جميع القرارات الكبرى، ولا يُسمح لأي جهة باتخاذ خطوات رسمية حتى يُنتخب خليفة جديد.



3. دفن بثلاثة توابيت.. خشب وزنك وأسرار

يُدفن البابا في طقس فريد داخل ثلاثة توابيت متتالية: الأول من خشب السرو، والثاني من الزنك، والثالث من خشب البلوط. بين هذه التوابيت تُوضع وثائق عن حياته وعملات من فترة ولايته، في طقس رمزي يوثق رحلته البابوية.

4. “Novemdiales”.. تسعة أيام قبل الجنازة

لا تُقام الجنازة فور الوفاة. بدلًا من ذلك، تبدأ سلسلة من الطقوس تُعرف باسم Novemdiales تستمر لتسعة أيام. في كل يوم تُقام صلوات خاصة في الفاتيكان، بحضور كبار رجال الدين وشخصيات كاثوليكية من حول العالم.

5. اجتماع الكرادلة.. في سرّية تامة

يعقد مجمع “الكونكلاف” لاختيار البابا الجديد داخل كنيسة السيستين، بمشاركة أكثر من 100 كاردينال من مختلف أنحاء العالم. تُمنع الهواتف، الإنترنت، وحتى التواصل مع العالم الخارجي. كل شيء يجري في سرّية مطلقة حتى يُحسم القرار.



6. الدخان الأبيض والأسود.. إشارة السماء

بعد كل جولة تصويت، يُحرق ورق الاقتراع ويُطلق دخان من مدخنة كنيسة السيستين:

• دخان أسود يعني: لم يتم انتخاب البابا بعد.

• دخان أبيض يعني: تم انتخاب البابا الجديد، والعالم يستعد لسماع اسمه.



7. أسرار تُحرق أو تُخفى إلى الأبد

من الطقوس المثيرة أيضًا أن بعض الوثائق الشخصية والحساسة التي احتفظ بها البابا خلال حياته، تُحرق أو تُنقل إلى أرشيف الفاتيكان السري، حيث لا يُسمح لأحد بالوصول إليها، ما يضيف المزيد من الغموض إلى هذه المؤسسة العريقة.

