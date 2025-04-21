توافد الزوار على حديقتي صنعاء والحيوان لقضاء إجازة شم النسيم بكفرالشيخ.. صور

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، إقبالًا كبيراً من أهالى المحافظة لقضاء أجازة شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة، حيث اصطحبوا معهم بعض المأكولات كأسماك الفسيخ المملحة والسردين والخضراوات لتناول وجبات الإفطار والغداء في جو من البهجة والسعادة.

الاحتفال بشم النسيم

حيث استقبلت الحديقة الالاف من الزوار من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، للاحتفال بيوم شم النسيم، والاستمتاع بمشاهدة حديقة الحيوان والألعاب ووسائل الترفية الموجودة بالحديقة، بالاضافة الى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلاً عن المسطحات الخضراء بالحديقة، وتامينها بكاميرات مراقبة رئيسية في مدخل الحديقة ومحيطها تعمل علي مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.

وتابعت غرفة العمليات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع قطاعات ومناطق المحافظة وخاصة المستشفيات ومرفق الإسعاف، كما واصلت حديقة صنعاء، تقديم الخدمات للزوار ورفع مستوى النظافة والإنارة بالحديقة تحت اشراف محمد مصطفي، مدير حديقة صنعاء.

1000114096

1000114093

1000114078

1000114087

1000114063

1000113969

1000114045