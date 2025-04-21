بعد سقوط جزء من سقف بالمستشفى العام.. محافظ الفيوم يوجه بالبدء الفوري لأعمال الترميم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع الوزارة، للبدء الفوري في أعمال الترميم والصيانة اللازمة لمبنى الباطنة القديم بمستشفى الفيوم العام، وذلك بعد سقوط جزء من بطانة سقف قسم الكلى بالدور الرابع من المبنى، دون وقوع إصابات بين المرضى وذويهم.

إخلاء المبنى القديم جاء كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المرضى وذويهم

وأشار المحافظ، إلى أن قرار إخلاء المبنى القديم بشكل كامل، جاء كإجراء احترازي، حفاظاً على سلامة المرضى وذويهم والعاملين بالمبنى من الطاقم الطبي والموظفين، حيث تم نقل عدد من المرضى إلى أقسام بديلة داخل مستشفى الفيوم العام، كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل عدد آخر من المرضى إلى المستشفيات القريبة، حرصاً على تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات يتفقد المبنى القديم

ولفت "الأنصاري" إلى أنه تم التواصل مع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والذي قام بزيارة المستشفى وتفقد مبنى الباطنة القديم، للوقوف على أعمال الترميم والصيانة اللازمة.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن جزءاً من بطانة سقف الطابق الرابع "المصيص" بقسم الكلى بمبنى الباطنة القديم، قد سقط، وظهر حديد التسليح بسقف المبنى، وذلك دون وقوع إصابات بين المرضى أو العاملين بالمبنى الذي يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق، ويشمل قسماً للغسيل الكلوي، و20 سرير رعاية، وقسماً لمناظير الجهاز الهضمي، إضافة إلى قسم استقبال الباطنة، وجهاز أشعة مقطعية بالدور الأرضي، مشيراً إلى أنه تم إخلاء المبنى، ونقل المرضى إلى أماكن بديلة، دون التأثير على الخدمة الطبية المقدمة لهم.