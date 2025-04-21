ميناسيان نعى البابا فرنسيس: كان صورة حية للراعي الصالح

بطريرك الأرمن الكاثوليك يودّع البابا فرنسيس بكلمات الرجاء والإيمان

نعى كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، “برجاء القيامة انتقال البابا فرنسيس إلى بيت الآب السماوي”، مستشهداً بكلمات القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموتاوس:

“قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ الْبِرِّ، الَّذِي يَهَبُهُ لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، الرَّبُّ الدَّيَّانُ الْعَادِلُ” (٢ تيموتاوس ٤).

“خدم الكنيسة بأمانة وتجسّد في شخصه الراعي الصالح”

وفي كلمته، أشاد ميناسيان بحياة البابا فرنسيس قائلاً خدم قداسته الكنيسة الجامعة بأمانة ومحبة وتواضع، وكان صورة حية للراعي الصالح، حاملاً همّ الفقراء، وناطقاً بالسلام، ومجسّداً لرحمة الله في عالم متعطش للرجاء.”

وأشار إلى أن البابا الراحل “عاش صلاته، وعلّم بالقدوة، وسار بتواضع في درب الرب، مؤمناً بوعد المخلّص القائم من بين الأموات: إنني ذاهب لأعد لكم مكاناً، لتكونوا أنتم أيضاً حيث أكون أنا والآب والروح القدس (يوحنا ١٤:٢).”



تعازٍ للكنيسة الجامعة وصلوات من أجل الراحة الأبدية

وتقدّم ميناسيان بتعازيه القلبية إلى الكنيسة الكاثوليكية جمعاء، من الكرادلة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وسائر المؤمنين في العالم، سائلاً الرب أن “يسكب تعزياته في قلوب الجميع، ويمنح راحة أبدية لنفس قداسته في حضرة الثالوث القدوس”.