شعبة النقل الدولي: 3 موانئ جديدة تعزز تجارة مصر

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية الموانئ البحرية كبنية تحتية أساسية لأي اقتصاد، ودورها الرئيسي في تسهيل التجارة البحرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول.

آثار إيجابية لتطوير الموانئ المصرية

أوضح السمدوني ف تصريح صحفي اليوم، أن جهود تطوير الموانئ المصرية تحقق آثار اقتصادية إيجابية، تتمثل في زيادة التجارة البحرية، وجذب المزيد من شركات الشحن والتجار، مما يتيح للشركات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية إعلان المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن إنشاء 3 موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء.

استثمارات ضخمة في تطوير الموانئ البحرية

أكد السمدوني أن تكلفة مشروعات تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 بلغت نحو 129 مليار جنيه، وفقًا لوزارة النقل. يمثل ذلك انجاز كبيرًا انعكس على الاقتصاد المصري، مستفيد من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود قناة السويس.

جذب الاستثمارات

وأضاف السمدوني أن التطوير الحالي للموانئ المصرية يعزز فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، محقق التنمية، مؤكدا نجاح القيادة المصرية في تطوير مختلف المدن والمناطق المصرية. هذه التنمية تعود بالنفع على سكان المناطق القريبة من الموانئ من خلال توفير فرص العمل.

تعزيز دور مصر المحوري

أشار السمدوني إلى أن تطوير الموانئ يعزز دور مصر المحوري في اللوجستيات، ويساعد على نمو الصادرات كون مصر تتمتع بموقع فريد قريب من مختلف دول العالم.