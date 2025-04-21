محافظ أسوان يتابع تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل الخزان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان بعد التشغيل التجريبى، والجارى تنفيذها بواسطة فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى لتحقيق الآمان الكامل و الإنسيابية والحركة بما يتماشى مع درجات الحرارة والأحمال .

إسماعيل يتابع تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان

تركيب الفواصل الدائمة بعد تنفيذ الكوبرى بفترة لضمان تمدد الكوبرى

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بأنه يتم العمل على قدم وساق من خلال التنسيق مع إدارة المرور وكافة الجهات المعنية والمرافق العامة لتركيب الفواصل الدائمة بعد تنفيذ الكوبرى بفترة لضمان تمدد الكوبرى الذى شهد إنشاء فواصل مؤقته حيث يتم تنفيذ الأعمال فى الفترة من السابعة صباحاً إلى السادسة مساءاً .

ولفت إلى أنه تم وضع العلامات الإرشادية الدالة على منطقة الأعمال ، وتوفير علامات مضيئة بما يحقق السلامة والأمان لمستخدمى الطريق من المترددين عليه للمركبات والحافلات، ويتم بالتوازى رفع نواتج إزالة الفواصل المؤقتة أولاً بأول، ورد الشئ لأصله لتحقيق السيولة المرورية بالشكل المطلوب.

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