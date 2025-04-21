وفد "الجبهة الوطنية" يزور كنيسة السيدة العذراء بمطروح للتهنئة بعيد القيامة المجيد

قام وفد من حزب الجبهة الوطنية، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وترأس الوفد النائب السابق الدكتور أحمد عبدالله عيسى، أمين المحافظة، والنائب السابق سليمان فضل، أمين التنظيم.

روح التآخي والوحدة الوطنية

خلال تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

وكان في استقبال الوفد القمص متى زكريا، راعي الكنيسة، وعدد من القساوسة، حيث سادت أجواء من الود والمحبة، والتأكيد على روح التآخي والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري.

التلاحم بين جميع أبناء الوطن

خلال تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية، وتأكيدًا على دعمه لقيم المواطنة والتلاحم بين جميع أبناء الوطن.