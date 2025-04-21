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الإثنين 21 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكاردينال فاريل يترأس طقوس التحقق من وفاة البابا فرنسيس

ا شيف
ا شيف
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 يترأس الكاردينال كيفن فاريل، كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة، طقوس التحقق من وفاة البابا فرنسيس مساء الاثنين، في كنيسة الفاتيكان كازا سانتا مارتا، عند الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت غرينتش +2)، ويأتي ذلك في خطوة رسمية تسبق مراسم التشييع. 

مراسم في حضور شخصيات كنسية وطبية بارزة

أكد المكتب الصحفي للكرسي الرسولي أن الطقوس ستُقام بحضور عميد مجمع الكرادلة، الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، وأفراد من عائلة البابا الراحل. 

كما سيحضر الطقوس الدكتور أندريا أركانجيلي، مدير مديرية الصحة، ونائبه الدكتور لويجي كاربون، وذلك في إطار المتابعة الطبية الرسمية للحالة.

تعليق قداس التقديس لمبارك كارلو أكوتيس

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان تعليق قداس التقديس الخاص بمبارك كارلو أكوتيس مؤقتاً، وذلك حداداً على وفاة الحبر الأعظم.

وكان من المقرر أن يُقام الاحتفال القرباني وطقوس التقديس يوم الأحد 27 أبريل، والذي يصادف الأحد الثاني من عيد الفصح، المعروف بأحد الرحمة الالهيه 

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