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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة من الطب العلاجي فى الدقهلية تتفقد مستشفى ميت سلسيل

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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وجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بتشكيل لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجى للوقوف على الحالة الانضباطية بمستشفى ميت سلسيل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى . 

لجنة من الطب العلاجي فى الدقهلية تتفقد مستشفى ميت سلسيل:

تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى من مختلف إدارات الطب العلاجى (المستشفيات- الرعاية العاجلة - الحميات-الأشعة - بنوك الدم -العلاج الطبيعى- التغذية - الحضانات- الكلى- التمريض ).

المرور على أقسام مستشفى ميت سلسيل للتأكد من جاهزية الأطقم الطبية:

استهلت أعمال اللجنة بالمرور على أقسام  الإستقبال أقسام الاستقبال والطوارئ وعناية الأطفال والعناية العامة ،ومراجعة تذاكر الدخول للمرضى وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات  علاوة على الحالة الانضباطية بالمستشفي. 

كما  تفقد فريق الطب العلاجى  أقسام الأشعة و الباطنة والكلي والحضانة حيث تم تدريب العاملين بهم علي رأس العمل وقت المرور علي الجوانب الفنية وتشغيل الأجهزة وإجراءات مكافحة العدوى.

كما قام الفريق بعقد اجتماع مع الجهاز الإشرافي للمستشفي لمناقشة مؤشرات الأداء خلال المرحلة السابقة والعمل علي رفعها ودراسة القوة البشرية والمعوقات التي تواجه العمل واحتياجات المستشفى فى الفترة المقبلة  لرفع جودة الخدمة المقدمة وتلافي السلبيات المرصودة خلال المرور. 

جدير بالذكر أن مستشفى ميت سلسيل استقبلت فى الآونة الأخيرة جهاز أشعة مقطعية جديد و٢ ماكينة غسيل كلوي وكذلك تم توفير خدمة غسيل الكلي الطوارئ بالعناية المركزة.

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