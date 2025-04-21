رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم بأسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم تكليف الأجهزة المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى لتأمين إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين من خلال عمل غرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة لتلقى أى شكاوى، وربطه بغرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والتواصل المباشر مع المركز الرئيسى بوزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض على مدار الـ 24 ساعة .

محافظ أسوان : رفع درجة الإستعداد القصوى لتأمين إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم بالتوازى رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة ، مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافر الخبز المدعم، وضبط أى مخالفات، ورفع كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق، والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وشكلها الجمالى، مع إستمرار أعمال النظافة العامة ، ورفع المخلفات والتراكمات أولاً بأول ، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لتكون بالكفاءة المطلوبة .

تشكيل لجان للمرور على المراسى والعائمات

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلي أنه تكامل مع ذلك تشكيل لجان مشتركة من المحافظة والجهات المعنية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل ، فضلاً عن تكثيف الرقابة المرورية، والتصدى للبناء المخالف خلال فترة الإجازات الرسمية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين .

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