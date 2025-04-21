الزمالك يصدر بيانًا بشأن ملف "زيزو"

تحت عنوان “الزمالك أولاً”، أصدر نادى الزمالك بياناً، نفى عن نفسه أى ما يتعلق بالتصريحات الإعلامية التي يتم تداولها فى البرامج الرياضية فيما يتعلق بملف "زيزو".

بيان الزمالك

وأصدر نادى الزمالك بياناً قال فيه :" الزمالك أولاً"، مضيفًا "نظراً لكثرة تداول الأخبار والأحاديث الإعلامية المتعلقة بعلاقة نادي الزمالك مع لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو"، والإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، يُعلن نادي الزمالك عدم مسؤوليته عن أي أخبار يتم تداولها بهذا الشأن، سوى الصادرة رسمياً من النادي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي فقط".

وأكمل قائلاً :" وحرصاً من نادي الزمالك على التعامل مع الأخبار من مصادرها الرسمية، فإن النادي يهيب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات وتقارير لا أساس لها من الصحة، منعًا للمزيد من الجدل وإثارة الجماهير.

وأنهى بيانه قائلاً: "عاش الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر".



