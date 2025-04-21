الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات عن طهران مطلب أساسي في محادثاتنا مع واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن أي مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي يجب أن تضمن إنهاء العقوبات على طهران والسماح لها بالقيام بأنشطتها التجارية والمصرفية بشكل طبيعي.



وأضاف بقائي - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الإثنين/ - أن مطلب إيران الأساسي في أي مفاوضات سيكون رفع العقوبات بطريقة ملموسة، حسبما أوردت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية.

وأشار إلى أن إيران لا ترى أي فرق بين العقوبات حيث تم فرضها جميعًا بشكل غير قانوني وغير مبرر.

وشدد على أن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن يجب أن يضمن أن تكون النتائج دائمة وأن تفي الأطراف بالتزاماتها.

يذكر أن وفدين من إيران وأمريكا أجريا جولتين من المحادثات على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث أجريت الجولة الأولى في العاصمة العمانية مسقط والثانية في العاصمة الإيطالية روما بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي ورفع العقوبات عن إيران.

واتفق الجانبان على المضي قدما في محادثات فنية على مستوى الخبراء في عمان في 23 أبريل الجاري يعقبها اجتماع لكبار المفاوضين في 26 أبريل.