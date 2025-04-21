25 % نسب أشغال شواطئ الإسكندرية احتفالا بأعياد شم النسيم.. صور

تحتفل الإسكندرية بيوم شم النسيم حيث استقبلت شواطئها اليوم زوراها، ورفعت الأعلام الخضراء على أغلب شواطئ القطاع الشرقي والتي جاءت نسب الإقبال بها 25%، بينما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي، وشغلت نسب الإشغال 15 %.

وجاء دلك بعدما أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، مكلفا رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لتكثيف الحملات بجميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

وفيما يتعلق باستعدادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تم الانتهاء من جاهزية كافة الشواطئ لاستقبال المصطافين والزوار خلال إجازات شم النسيم، بما يضمن تجربة آمنة وممتعة للجميع. وشملت الاستعدادات تثبيت أبراج مراقبة على الشواطئ، وتطوير وحدات خلع الملابس ودورات المياه، وزراعة سياج شجري بكافة الشواطئ، بالإضافة إلى إزالة الأسوار الحديدية وإعادة تنسيق الوحدات بشكل جمالي، فضلاً عن رفع مخلفات الردم الناتجة عن أعمال توسعة الكورنيش، والتي يُنتظر الانتهاء منها قريبًا.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المرافق العامة، مع نشر تمركزات هيئة الإسعاف بكافة الأماكن الحيوية، والحدائق العامة، والميادين، والطرق السريعة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على سلامة المواطنين.