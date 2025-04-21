ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة التعديات
ازالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المنازل المُقامة بالمخالفة 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بمساحة 319 متر بنطاق المحافظة

تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

أشار محافظ الشرقية إلي أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ازالة 3 حالات إزالة 3 حالات تعد إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية