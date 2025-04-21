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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط وإعدام أسماك مملحة ومشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الٱدمي بأسوان

ضبط وإعدم أسماك مملحة
ضبط وإعدم أسماك مملحة ومشروبات لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدم
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واصلت اللجان التفتيشية الخماسية المشتركة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حملاتها المفاجئة على المحال العامة والأسواق للتأكد من التراخيص ، واشتراطات الصحة والسلامة العامة للمعروضات من المنتجات والسلع المختلفة وذلك ضمن الجهود المكثفة خلال أعياد الربيع وشم النسيم .

ضبط وإعدم أسماك مملحة ومشروبات لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بأسوان 

ضبط 350 كيلو من أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى 

وقد أسفرت جهود اللجان التى ضمت المسئولين بجهاز حماية المستهلك والصحة والتموين والطب البيطرى وسلامة الغذاء بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن عن ضبط 350 كيلو من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الٱدمى ، فضلاً عن تحرير 60 محضر جنح صحية ، وإعدام 55 كيلو جرام من الأغذية والمخلل المنتهى الصلاحية ، وتسليم المحاضر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 5740 لتر من المشروبات الغازية لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية وذلك بعد ورود نتائج التحليل من المعامل الإقليمية.

وتستكمل اللجان أعمالها وجهودها على مدار اليوم من أجل ضبط أى مخالفات وإعدامها على الفور للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وللتأكد من أن المنشآت تقدم غذاء آمن وصحى وطبقاً لمواصفات الجودة المطلوبة .

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