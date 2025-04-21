وكالة الفضاء المصرية تستضيف مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025"

تحدثت أميرة قمر مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، عن انطلاق في مقر وكالة الفضاء المصرية فعاليات مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025"، اليوم، والذي يستمر حتى 24 أبريل، بمشاركة واسعة من ممثلي وكالات الفضاء الإفريقية والدولية، وبالتنسيق مع وكالة الفضاء الإفريقية.

وكالة الفضاء المصرية تستضيف مؤتمر نيو سبيس

وقالت "قمر"، في تصريحات مع الإعلامية هبة فهمي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن استضافة مصر لهذا الحدث الفضائي الكبير تأتي تأكيدًا على ريادتها الإقليمية في مجال الفضاء، وثقة المجتمعين الإفريقي والدولي في قدراتها التنظيمية والتقنية.

وأشارت إلى أن المؤتمر يتضمن 20 جلسة نقاشية و15 كلمة رئيسية، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التي تستعرض أحدث التطورات في التكنولوجيا الفضائية والتعاون الدولي في هذا المجال.



وذكرت، أنّ اليوم الأول من المؤتمر شهد جلسة افتتاحية تناولت تطور التعاون بين الاتحادين الإفريقي والدولي في مجال الفضاء، كما تخلله عرض تقديمي حول مستجدات نشاط وكالة الفضاء الإفريقية، وسلط المشاركون الضوء على ضرورة توحيد الجهود الإفريقية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي.

ولفتت، إلى أن انعقاد المؤتمر تزامن مع حدث بارز، وهو افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية في مصر، والذي تم تدشينه بالشراكة بين مصر ومفوضية الاتحاد الإفريقي، كما يعكس هذا الحدث حجم الثقة التي تحظى بها مصر، خاصة بعد فوزها باستضافة المقر في 2019 بعد منافسة قوية مع دول مثل نيجيريا، غانا، وإثيوبيا.

وأكدت، أن مصر التي تُعد أول دولة إفريقية دخلت مجال الفضاء في عام 1968، وأول من عرف علم الفلك قبل أكثر من 7000 عام، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها العلمية والتكنولوجية في القارة، وقيادة جهود التعاون الفضائي بين الدول الإفريقية، في سبيل تحقيق تنمية مستدامة شاملة.