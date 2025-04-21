انتشال جثة مجهولة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثة شخص مجهول الاسم والهوية،من الترعة الإبراهيمية ناحية مركز مطاي، شمال المنيا.

بلاغ بوجود جثة طافية

تلقي اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير أمن المنيا يفيد بورود بلاغةمن احد الاهالي بعبور جثة في الترعة الابراهيمية

انتقال الأجهزة الأمنية

علي الفور انتقل الرائد حازم الحيني رئيس مباحث مركز مطاي وفريق الانقاذ النهرى للبحث عن الجثمان وتم انتشاله.

ونقلت الأجهزة الأمنية الجثمان الى مشرحة مستشفى بني مزار العام، تحت تصرفات النيابة العامة، وبفحصها تبين انه رجل في سن ال45 عام، مجهول الاسم والهوية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وامرت النيابة العامة الوقوف علي اسباب الواقعة واخطار الجهات المعنية للبحث عن اسرته.