مصرع طالب غرقا بنيل المنيا أثناء الاحتفال بشم النسيم

لقي طالب مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز سمالوط شمال المنيا أثناء الاحتفال بشم النسيم

بلاغ بغرق طالب

تلقي اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعد مدير أمن المنيا والمشرف علي مركز سمالوط، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بغرق طالب بمياه النيل ناحية الجزيرة بقرية الجزائر بمركز سمالوط، وجاري تكثيف البحث عنه.

علي الفور، انتقل لمحل الواقعة، العميد حسن سعيد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والرائد محمد ابو العزايم رئيس مباحث المركز، وفرق شرطة الانقاذ النهرى وبالمعاينة والفحص تبين غرق طفل في النيل يدعى " عبد الله على فيصل الريدي طالب بالصف الثاني الإعدادي، وتكثف شرطة الانقاذ النهرى البحث عن الجثمان في المياه

وجاري تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، واخطار النيابة العامة للتصرف.