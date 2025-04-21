شنت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية، في إطار خطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الربيع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية نفذت حملات موسعة شملت المرور على 123 منشأة غذائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالإسماعيلية في أعياد الربيع

وأوضحت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، أن الحملات أسفرت عن إعدام 168 كجم و20 لترًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة تغير في خواصها الطبيعية، إلى جانب تحرير 188 محضر مخالفة متنوعة، بينها 88 محضر نظافة و100 محضر شهادة صحية، بالإضافة إلى التوصية بالغلق الإداري لـ 16 منشأة لعدم وجود تراخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.