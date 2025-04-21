تموين الإسماعيلية تطلق مبادرة لتوفير أسماك مملحة وبيض مائدة بأسعار مخفضة احتفالًا بأعياد الربيع

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية،، مبادرة لتوفير مستلزمات أعياد الربيع من الأسماك المملحة وبيض المائدة، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

جاءت المبادرة بالتعاون مع مديرية الزراعة، التي وفرت بيض المائدة بكميات مناسبة وبجودة مضمونة، تحت إشراف الطب البيطري، وبمشاركة المقدم أحمد مغربي، رئيس مباحث التموين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

واستقبل معرض بيع المنتجات، المقام بميدان عرابي بجوار السلم الأزرق بحي أول، أعدادًا كبيرة من المواطنين، لشراء مستلزماتهم من الأسماك المملحة والخضروات وبيض المائدة بأسعار تنافسية.

وأكدت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن المبادرة تأتي برعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بهدف دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال موسم أعياد الربيع.