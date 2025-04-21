وكالة الفضاء المصرية: 500 مشارك و60 دولة في" نيوسبيس إفريقيا"

قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، إن الدورة الرابعة من مؤتمر "نيوسبيس إفريقيا" الذي تستضيفه المدينة الفضائية المصرية، تشهد مشاركة أكثر من 500 ممثل من نحو 60 دولة، إلى جانب 36 جهة عارضة مما يعكس التزام مصر بدعم قطاع الفضاء الإفريقي وتسخير إمكانيات الوكالة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في القارة.

وأضاف صدقي، خلال فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الوكالة ووكالة الفضاء الإفريقية ومنصة "سبيس إن إفريكا"، أن انعقاد هذا الحدث يتزامن مع الافتتاح الرسمي لوكالة الفضاء الإفريقية، وهو ما يمثل لحظة تاريخية فارقة تُجسد بداية فصل جديد في مسيرة التعاون الإفريقي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بما يعكس الطموح المشترك للدول الإفريقية في استخدام هذا القطاع الحيوي كرافعة للتنمية المستدامة، ومحرك للابتكار، وأداة لتعزيز الوحدة الإقليمية.

وأوضح أن فعاليات المؤتمر، التي تتنوع بين جلسات نقاشية، وحلقات حوارية، ومعارض تقنية، صُممت لتحفيز التفاعل البنّاء وتوسيع آفاق الشراكة بين المؤسسات الإفريقية، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية أو شراكات بين القطاعين العام والخاص، أو مشروعات جماعية متعددة الجنسيات، وأكد أن المؤتمر يُعد منصة استراتيجية تهدف إلى تحويل الحوار إلى إجراءات عملية ومشروعات ملموسة، بما ينعكس إيجابًا على التنمية في القارة.

وأشاد بالدور الذي تلعبه المعارض المصاحبة في عرض أحدث التقنيات، وتقديم رؤى مبتكرة وفرص تعاون مُصممة خصيصًا لدعم احتياجات القارة، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة فريدة لبناء شراكات جديدة وتوحيد الرؤى الاستراتيجية.

ولفت الدكتور شريف صدقي إلى أن وكالة الفضاء المصرية تمثل نموذجًا حيًا لقدرة القارة الإفريقية على الابتكار والتطور، حيث تضم الوكالة بنية تحتية متكاملة تشمل معامل متخصصة، ومراكز لتصميم الأقمار الصناعية، ووحدة تجميع وتركيب واختبار (AIT) متقدمة، بالإضافة إلى محطات تحكم أرضية لاستقبال البيانات.

وأعلن تنظيم زيارات ميدانية لهذه المنشآت خلال أيام المؤتمر، لتمكين الضيوف من الاطلاع المباشر على ما توفره مصر من إمكانات لدعم الطموح الفضائي الإفريقي.

ووجّه صدقي، الشكر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) على شراكته الاستراتيجية ودعمه المستمر، مؤكدًا أن هذا التعاون كان له أثر كبير في تعزيز موقع مصر في مجالي الفضاء والاتصالات على المستويين القاري والإقليمي.

وختم كلمته بالدعوة إلى استثمار المؤتمر كمنصة للوحدة والابتكار والتعاون الاستراتيجي، قائلا "دعونا نعمل معًا اليوم لنرسم مستقبل إفريقيا في الفضاء، شكرًا لانضمامكم إلينا، أهلًا بكم في مصر، وأهلًا بكم في مؤتمر الفضاء الإفريقي الجديد 2025".

يشارك في المؤتمر، الذي يستمر 4 أيام، نخبة من رؤساء وكالات الفضاء بجانب المسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء الإفريقي والدولي، وخبراء الصناعة والأكاديميين ورواد الأعمال.

وتشهد فعاليات المؤتمر جلسات حوارية وعروضًا تقديمية رئيسية حول أحدث التطورات في تكنولوجيا الفضاء، إلى جانب مناقشات حول سوق الفضاء الإفريقي وفرص الاستثمار المتاحة، مما يعزز من فرص التعاون المشترك بين الدول الإفريقية والجهات الدولية.

كما يتيح المعرض المصاحب للمؤتمر منصة لعرض الابتكارات والتقنيات المتطورة، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات والمشاريع التنموية عبر القارة.

ويعد مؤتمر "نيوسبيس إفريقيا 2025" منصة استراتيجية تعكس روح الوحدة والابتكار والتعاون بين دول إفريقيا، مسلطًا الضوء على القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الفضاء، ويؤكد على الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية في دعم هذه الرؤية الطموحة.

