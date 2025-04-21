ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شون وصوامع محافظة الشرقية تواصل استقبال محصول القمح

توريد القمح
توريد القمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٣٠٣طن  و٦٨٤ كيلو جرام قمح موضحا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد  لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

حصاد 5816 فدان قمح بالشرقية 

ومن جانبه أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي أشار   المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي  أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٥٨١٦ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان  لافتاً إلي ضرورة التزام  المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ،  موكداً أن  الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

تعرف علي شروط شون استقبال القمح

أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ضرورة  التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط  ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية بان  تحتوي على عروق خشبية(طبالي) 
وخالية من أي محاصيل زراعية أخرى 
وتحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن  حمولة  سياره نقل (ونش أو جرار ) أو ٢ ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة برنت بالوزن 
وتوافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق 

الشون المطورة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتوريد القمح توجيهات القيادة السياسية عملية توريد