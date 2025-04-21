شون وصوامع محافظة الشرقية تواصل استقبال محصول القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٣٠٣طن و٦٨٤ كيلو جرام قمح موضحا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

حصاد 5816 فدان قمح بالشرقية

ومن جانبه أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٥٨١٦ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

تعرف علي شروط شون استقبال القمح

أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية بان تحتوي على عروق خشبية(طبالي)

وخالية من أي محاصيل زراعية أخرى

وتحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سياره نقل (ونش أو جرار ) أو ٢ ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة برنت بالوزن

وتوافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق