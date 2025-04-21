ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى البابا فرنسيس

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، حزنها العميق لوفاة قداسة البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، الذي تنيّح اليوم الاثنين ٢١ أبريل ٢٠٢٥م (١٣ برمودة ١٧٤١ش)، عن عمر يناهز ٨٨ عامًا، بعد حياة حافلة بخدمة الكنيسة الكاثوليكية في بلده الأرجنتين، ثم خلال ١٢ عامًا تولى فيها الكرسي الرسولي في روما.

حياة مكرّسة للخدمة والتواضع

ذكرت الكنيسة القبطية في بيانها أن البابا فرنسيس كان مثالًا للمحبة والتواضع المسيحي الحقيقي، وقد قدّم خلال مسيرته الكنسية نموذجًا يُحتذى به في العطاء والرعاية والخدمة الكنسية الصادقة.

تعزية للكنيسة الكاثوليكية في العالم

وقدّمت الكنيسة القبطية تعازيها القلبية إلى إكليروس وأبناء الكنيسة الكاثوليكية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة على مشاعر الأخوة والمحبة التي تجمع بين الكنيستين، ومثنية على ما قدمه البابا الراحل من جهود في تعزيز الحوار والتقارب بين الكنائس.

ذكرى باقية لخادم محب لله وللإنسانية

اختتمت الكنيسة بيانها بالصلاة من أجل راحة نفس البابا فرنسيس، الذي سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة الكنيسة والعالم كمثال للخادم الأمين الذي أحب الله والإنسان بصدق.

اقباط ارثوذكس البابا فاتيكان