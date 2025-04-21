الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى البابا فرنسيس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، حزنها العميق لوفاة قداسة البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، الذي تنيّح اليوم الاثنين ٢١ أبريل ٢٠٢٥م (١٣ برمودة ١٧٤١ش)، عن عمر يناهز ٨٨ عامًا، بعد حياة حافلة بخدمة الكنيسة الكاثوليكية في بلده الأرجنتين، ثم خلال ١٢ عامًا تولى فيها الكرسي الرسولي في روما.

حياة مكرّسة للخدمة والتواضع

ذكرت الكنيسة القبطية في بيانها أن البابا فرنسيس كان مثالًا للمحبة والتواضع المسيحي الحقيقي، وقد قدّم خلال مسيرته الكنسية نموذجًا يُحتذى به في العطاء والرعاية والخدمة الكنسية الصادقة.

تعزية للكنيسة الكاثوليكية في العالم

وقدّمت الكنيسة القبطية تعازيها القلبية إلى إكليروس وأبناء الكنيسة الكاثوليكية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة على مشاعر الأخوة والمحبة التي تجمع بين الكنيستين، ومثنية على ما قدمه البابا الراحل من جهود في تعزيز الحوار والتقارب بين الكنائس.

ذكرى باقية لخادم محب لله وللإنسانية

اختتمت الكنيسة بيانها بالصلاة من أجل راحة نفس البابا فرنسيس، الذي سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة الكنيسة والعالم كمثال للخادم الأمين الذي أحب الله والإنسان بصدق.