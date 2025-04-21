قصور الثقافة بالسويس تحتفي بيوم التراث العالمي.. صور

نظم فرع ثقافة السويس عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت لقاء بعنوان "الانتماء والتمسك بالعادات والتقاليد المصرية"، بمناسبة يوم التراث العالمي، ناقش خلاله الأديب عزت المتبولي، مفهومي التراث الشعبي، والانتماء، موضحا أن التمسك بالعادات والتقاليد لا يعزز فقط الشعور بالهوية الوطنية، بل يسهم في صون التراث الثقافي المصري الأصيل.

العادات والتقاليد المصرية

كما تطرق خلال اللقاء إلى أبرز العادات والتقاليد المصرية، ومنها كرم الضيافة والاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية بطرق مميزة، إلى جانب العادات المرتبطة بمراسم الزواج، ومنها ليلة الحنة، ومشاركة الفرق الفنية التي تقدم عروضا ورقصات متنوعة تعكس ثراء التراث الشعبي بمختلف المحافظات.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة السويس، بإدارة هويدا طلعت، شهد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس لقاء للتعريف باستخدامات تطبيق جوجل درايف، بحضور طلاب مدرسة الثانوية الفنية للتمريض.

نظم فرع ثقافة السويس عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة

تطبيق جوجل درايف

أوضحت خلاله المدربة علياء سعد، مميزات التطبيق، ومنها منح المستخدمين مساحة تخزين تصل إلى 15 جيجا بايت بالمجان، مع إمكانية حفظ الصور والملفات والمستندات، والوصول إليها وتعديلها، ومشاركتها مع الآخرين بسهولة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، وذلك بشكل آمن.

ورش أشغال يدوية

أما بيت ثقافة الزيتيات، نفذ ورشة لتعليم أساسيات الرسم للأطفال بدار روضة الجنة، بجانب ورشة أشغال يدوية تضمنت عمل تيجان باستخدام الورق المقوى.

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