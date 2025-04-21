تفاصيل مقتل عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام ( 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات – خطف - قتل عمد – شروع فى قتل - سلاح نارى – سرقة بالإكراه" ) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط.



مقتل 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتلهم.. وضُبط بحوزتهم ( قرابة 24 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش، آيس، أفيون، هيروين" - عدد 22 قطعة سلاح نارى متنوعة "9 بندقية آلية، 13 بندقية خرطوش، فرد محلى" - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ).. هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (13 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.