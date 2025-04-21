ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بفيديو مشاجرة القليوبية

بسبب معاكسة فتاة

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الشدية بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

 

بسبب معاكسة فتاة 

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص وسيدتين "بينهم مصابان بجروح وكدمات بالجسم") طرف ثان (شخصين وسيدة) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.. بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة إحدى السيدات من الطرف الأول تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، كما تعدى الطرف الأول على كلب خاص بالطرف الثانى بسلاح أبيض مما أدى لنفوقه وإشعال النيران به بإستخدام زجاجة مبيد حشرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة.. وبحوزتهم (سلاح أبيض - شومة – زجاجة مبيد حشرى).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بنها بالقليوبية مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة فيديو