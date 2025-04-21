الأمن يضبط المتهمين بفيديو مشاجرة القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الشدية بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

بسبب معاكسة فتاة

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص وسيدتين "بينهم مصابان بجروح وكدمات بالجسم") طرف ثان (شخصين وسيدة) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.. بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة إحدى السيدات من الطرف الأول تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، كما تعدى الطرف الأول على كلب خاص بالطرف الثانى بسلاح أبيض مما أدى لنفوقه وإشعال النيران به بإستخدام زجاجة مبيد حشرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة.. وبحوزتهم (سلاح أبيض - شومة – زجاجة مبيد حشرى).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.