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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مفتى القدس يحذر من تداعيات التهديد بهدم المسجد الأقصى المبارك

المفتي العام للقدس
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين
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حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من خطورة مقطع فيديو منتج بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر مشهدًا صادمًا لتفجير المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، تحت عنوان: "العام القادم في القدس ".


وأعرب الشيخ حسين - في بيان - نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"اليوم/الاثنين/ عن شجبه لهذا التحريض الصارخ ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي تقوده جمعيات استعمارية وغلاة المتطرفين، ويُنشر في الوضع الراهن بالتزامن مع تصعيد الاقتحامات والسماح للمتطرفين بممارسات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذا العدوان الذي يستفز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، محذرا من تداعياته الخطيرة.
وأهاب الشيخ حسين بأحرار العالم وأصحاب القرار فيه ضرورة وضع حد فوري لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ الإجراءات والسبل الممكنة لمنع المس بالمسجد الأقصى المبارك.

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الذكاء الاصطناعي تفجير المسجد الأقصى المبارك