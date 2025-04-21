ضمن مبادرة "دوّي".. قصور الثقافة تطلق دورة "التعلم الرقمي" بالأسمرات

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، الأحد، أولى فعاليات الدورة التدريبية المجانية "التعلم الرقمي"، بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات التابع لفرع ثقافة القاهرة، ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات والفتيان "دوّي"، التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

دور المحتوى الرقمي فى تشكيل الرأي العام

تنفذ الفعاليات بالمجان بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وقد شهد اليوم الأول لقاء تعريفيا قدمه المدرب محمد البنا، حيث تناول مفهوم صناعة المحتوى الرقمي بصورة شاملة، موضحا دوره في تشكيل الرأي العام.

كما استعرض أبرز آليات التعامل مع مصادر المعرفة الرقمية، وأساليب التحقق من المعلومة، وكيفية التفاعل الفعال والبناء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

توظيف الحكي التفاعلي

وركز على تقنيات السرد الحديثة عبر الإنترنت، وتوظيف الحكي التفاعلي كأداة لتعزيز التأثير والانتشار.

الدورة تأتي ضمن جهود هيئة قصور الثقافة لتعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب والنشء، ودعم مهاراتهم في مجالات الإعلام الجديد والتكنولوجيا، وتنفذها الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، من خلال الإدارة العامة لنوادي تكنولوجيا المعلومات، برئاسة أميرة النطاط، وبالتنسيق مع إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، برئاسة د. ابتهال العسلي.

شهادة معتمدة

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة التدريبية حتى غدا الثلاثاء، بواقع تقديم 3 ساعات يوميا، يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة.

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