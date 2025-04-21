ملامح ملائكية.. أحدث ظهور للفنانة هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، بعض من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أمام الكعبة المشرفة، بالمملكة العربية السعودية، أثناء تأديتها لمناسك العمرة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ظهرت الفنانة هبة مجدي، بإطلالة رقيقة محتشمة، حيث ارتدت عباءة وحجاب باللون الأبيض وبهم بعض النقوش المطرزة، وعلقت قائلة: “الحمد لله حمدا كثيرا، اللهم تقبل منا العمرة، وتقبل دعواتنا يارب”.

هبة مجدي تشارك في فيلم “استنساخ”

تشارك الفنانة هبة مجدي في فيلم "استنساخ" بطولة الفنان سامح حسين، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة، حيث يناقش التأثيرات المعاصرة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويطرح تساؤلات حول دور نظارات الواقع الافتراضي VR في تغيير المفاهيم التقليدية للواقع والحياة اليومية.

آخر أعمال هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "المداح" والذي حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، من بطولة حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت أيضًا في مسلسل "منتهي الصلاحية" حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويناقش قضية هامة حيث يستعرض الصراع بين الأحلام والواقع والمشاكل والتحديات التي يواجهها الإنسان في الحياة وطريقة مواجهتها وتخطيها.

وكان العمل بطولة كل من، محمد فراج، ياسمين رئيس، تامر نبيل، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، ملك حسن، جيسيكا حسام الدين، المسلسل من إخراج تامر نادي، وتأليف محمد هشام عبية، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح وشركة إي بروديوسر.