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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قصف إسرائيلي يستهدف المستشفى المعمداني شرقي مدينة غزة

شهداء المستشفى المعمداني
شهداء المستشفى المعمداني
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أكد يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية من مدينة غزة، استمرار القصف الإسرائيلي على العديد من المواقع في غزة، وكان آخرها إطلاق نار صوب باحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني، حيث اضطر عدد من الإعلاميين والمراجعين إلى الهروب وإخلاء المكان بعد إصابته بعدة أعيرة نارية. لحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات بين الإعلاميين أو المراجعين.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  إطلاق النار لم يتضح مصدره بعد، سواء كان من الطائرات المسيرة الإسرائيلية أو من الآليات العسكرية المنتشرة في منطقة تلة المنطار، التي تعد من أعلى النقاط في شرق المدينة، كما تواصل القوات الإسرائيلية قصف المناطق الجنوبية لقطاع غزة، حيث تجري عمليات إجلاء للمصابين وسط كثافة نارية وقصف جوي ومدفعي.

وفيما يتعلق بالحادث الأمني الذي وقع في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة رفح، أكد المراسل أن المعلومات ما زالت ضئيلة، نظرًا لأن المنطقة تشهد اشتباكات مستمرة وقصفًا مدفعيًا.

 

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