نجل عم أحد ضحايا حادث البحيرة: كلمني قبل وفاته

قال محمد أبو سكران، نجل عم أحد ضحايا حادث طريق العدالة الصحراوي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، الذي راح ضحيته 6 أشخاص وإصابة آخر جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، الحادث وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين.

كلمني قبل وفاته

وأشار إلى انني تلقيت اتصالاً هاتفياً من عاطف أبو سكران ابن عمي حيث طلب مني الحضور من أجل استكمال العمل مكانه لشعوره بالاجهاد والتعب وعدم قدرته علي استكمال العمل.

وتابع أبو سكران، توجهت له لاستكمال العمل مكانه حيث كان يتبقي نصف ساعة علي تسليم الوردية الخاصة به، لافتا انني أثناء توجهي علمت بأنه تعرض لحادث تصادم علي طريق العدالة الصحراوي بوادي النطرون وتوفيونقل الجثمان لمستشفى وادي النطرون.

حادث طريق العدالة

شهد طريق العدالة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، نتج عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة أخر، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بطريق الضبعة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم، وإصابة أخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

مصرع 6 أشخاص بحادث تصادم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة كل من:- أسفر الحادث عن وفاة كل من:- فارس محمد فاروق الفحام، 36 عاما، عاطف فهمي أبو سكران، 55 عاما، إسلام فخري أبو سليمة، 35 عاما، عبد الناصر عبد الستار السماك، 35 عاما، محمد كمال عنبر، 55 عاما، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسي، محمد سامي، 25 عاما، مقيم مركز أبو حمص، وتم إيداعهم ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما أصيب محمد السيد مرسي جمعة، 28 عاما، مقيم مركز دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمني، وتم نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر ومحضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

